Do strzelaniny w szkole Apalachee w stanie Georgia, doszło 4 września przed południem. Podejrzanym o atak - i zabicie w nim czterech osób oraz ranienie dziewięciu kolejnych - jest Colt Gray, 14-letni uczeń liceum, któremu postawiono już zarzuty. Będzie on sądzony jak osoba dorosła. Matka 14-latka, Marcee Gray, skierowała do bliskich ofiar list otwarty, w którym przeprosiła za swojego syna. Jego treść przekazała również mediom.