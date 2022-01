Morawiecki spotkał się z Polonią w Madrycie. Nie pojawił się na kolacji liderów skrajnie prawicowych partii

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w piątek wieczorem w polskiej ambasadzie w Madrycie z hiszpańską Polonią, w tym polskimi przedsiębiorcami. Nie wziął udziału we wspólnej kolacji liderów skrajnie prawicowych partii przed sobotnim spotkaniem. Będą w nim uczestniczyć, oprócz szefa polskiego rządu, między innymi premier Węgier Victor Orban (Fidesz) i szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki, jako wiceprezes PiS, weźmie udział w spotkaniu liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych w Madrycie. Zaplanowane rozmowy wzbudzają kontrowersje. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, komentując w czwartek doniesienia o udziale w nich szefa polskiego rządu, ocenił, że "to spotkanie, de facto, antyukraińskiej międzynarodówki". Apelował, by Morawiecki natychmiast podjął decyzję o nieuczestniczeniu w tym spotkaniu.

Morawiecki u Polonii zamiast na kolacji z liderami partii

- Tak działa polski biznes. Dzisiaj mam spotkanie z przedstawicielami polskich firm, średnich i większych, które tworzą własne przedstawicielstwa w Hiszpanii czy wykupują hiszpańskie firmy. To świadczy o wielkim sukcesie polskich przedsiębiorców, którzy odważnie sięgają po konkurentów za granicą. Już nie tylko my przyciągamy kapitał zagraniczny do Polski, ale są także polscy przedsiębiorcy, którzy ekspandują i rozwijają skrzydła w całej Europie i na świecie - dodał Morawiecki.