Premier w Wilnie: Polska i Litwa wspiera Ukrainę i Białoruś w walce o demokrację i wolność

Polska i Litwa obserwują to, co dzieje się na Białorusi i na Ukrainie - oświadczył przebywający z wizytą w Wilnie premier Mateusz Morawiecki. Wyraził też wsparcie dla Ukraińców i Białorusinów w walce o demokrację i wolność.

- Zaglądamy tam nie tylko po to, żeby sięgnąć do lamusa historii, ale wiemy doskonale, że w tej części Europy nasza współpraca na różnych polach jest absolutnie kluczowa dla utrzymania stabilności i wzrostu dobrobytu zarówno w Polsce jak i na Litwie - powiedział Morawiecki.

Polska wspiera Ukrainę i Białoruś

Premier zapewnił, że Polska i Litwa obserwują to, co dzieje się na Białorusi i na Ukrainie.

- Rozmawialiśmy z panią premier o tych tematach bardzo wnikliwie, ponieważ to nasze bezpośrednie sąsiedztwo (...). To obszar szczególnie wrażliwy, niestety - trzeba to mocno powiedzieć - z punktu widzenia imperialistycznej polityki rosyjskiej. Dlatego wspieramy Ukrainę i Białorusinów w ich walce o demokrację, w ich walce o wolność. Poprawa sytuacji na Wschodzie jest miarą naszego realizmu i dlatego kontekst NATO i Unii Europejskiej jest tutaj absolutnie pierwszoplanowy. Twardo stoimy na bazie obrony zasad prawa międzynarodowego i stabilności oraz integralności państw w tej części Europy i w ogóle na świecie - zapełnił premier.