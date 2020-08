"Polska wspiera starania o zapewnienie Panu Nawalnemu najlepszego dostępnego leczenia"

"Jestem bardzo zaniepokojony doniesieniami o otruciu Aleksieja Nawalnego, jego stanem zdrowia i odmową wywiezienia go z Rosji" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Rosyjski opozycjonista ciągle przebywa w szpitalu w Omsku, jego stan jest ciężki. Współpracownicy Nawalnego chcą, by został przewieziony do innej placówki, nie zgadzają się jednak na to omscy lekarze.