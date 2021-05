Morawiecki: nie możemy przymykać oka na łamanie prawa międzynarodowego i na faktyczną agresję

Polska i Litwa obserwują to, co dzieje się na Białorusi i na Ukrainie - oświadczył podczas wizyty w Wilnie premier Mateusz Morawiecki. Wyraził wsparcie dla Ukraińców i Białorusinów w walce o demokrację i wolność.

"Paleta barw współpracy"

Premier mówił, że "język tradycji jest jednym z języków, które dobrze rozumieją oba nasze narody". - Ale to nie język tradycji nas przede wszystkim dzisiaj łączy, ale język przyszłości. Dobrze rozumiemy naszą wspólną przyszłość w kontekście europejskim, bezpieczeństwa. To ogromnie cieszy, bo nic tak nie zbliża sąsiadów jak właśnie wspólne rozumienie przeszłości, ale jeszcze bardziej wspólne rozumienie przyszłości – powiedział.

Polska wspiera Ukrainę i Białoruś

- To obszar szczególnie wrażliwy, niestety - trzeba to mocno powiedzieć - z punktu widzenia imperialistycznej polityki rosyjskiej. Dlatego wspieramy Ukrainę i Białorusinów w ich walce o demokrację, w ich walce o wolność. Poprawa sytuacji na Wschodzie jest miarą naszego realizmu i dlatego kontekst NATO i Unii Europejskiej jest tutaj absolutnie pierwszoplanowy. Twardo stoimy na bazie obrony zasad prawa międzynarodowego i stabilności oraz integralności państw w tej części Europy i w ogóle na świecie - zapewnił premier.

Zwracał uwagę, że to nie pierwsza agresja, działania ze strony Rosji, z jakimi mamy do czynienia. - Tak było już w Gruzji, tak było na Ukrainie wcześniej. Dlatego nasz mocny głos w Europie i w innych stolicach NATO wybrzmiewa i jesteśmy przekonani o tym, że ten język bezpieczeństwa musi być dzisiaj wzmocniony - podkreślił.

"To nie po naszej stronie następuje ochłodzenie"

- W tym kontekście chcę tylko powiedzieć, że to nie po naszej stronie następuje to ochłodzenie. My mamy niezwykle przyjazny stosunek do wszystkich narodów i chcielibyśmy współpracować z każdym, jesteśmy otwarci na współpracę. Jednak nie możemy dopuścić do tego i nie możemy przymykać oka na łamanie prawa międzynarodowego i na faktyczną agresję, a także na groźby różnego rodzaju hybrydowych ataków, które już się pojawiają na Litwie, pojawiają się w Polsce. Dlatego nasza współpraca tutaj w tym zakresie i inspiracja współpracy w ramach całego NATO jest tak ważna i tak kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa tej części świata - ocenił.