Holenderski rząd przeprasza za bezczynność swych żołnierzy w czasie masakry w Srebrenicy

Minister podkreśliła, że krewnym zamordowanych należą się przeprosiny ze względu na to, że społeczność międzynarodowa nie była w stanie zapobiec ludobójstwu w Srebrenicy. - Nie możemy usunąć cierpień bliskich ofiar. To, co możemy zrobić, to spojrzeć historii prosto w oczy - mówiła Kajsa Ollongren.