Nie żyje Mary Weiss, wokalistka zespołu The Shangri-Las

Mary Weiss. Krótka kariera zespołu Shangri-Las

Pochodząca z nowojorskiej dzielnicy Queens Weiss stworzyła zespół Shangri-Las na początku lat sześćdziesiątych wraz z siostrą Elizabeth oraz siostrami Marge i Mary Ann Ganser. "Remember (Walking in the Sand)" – znane również jako "Remember" – było pierwszym demo zespołu, napisanym przez George'a "Shadow" Mortona. Utwór stał się hitem 1964 roku. Wydany w tym samym roku "Leader of the Pack" również trafił na szczyty list przebojów. Obie piosenki znalazły się na debiutanckim albumie Shangri-Las, zatytułowanym także "Leader of the Pack", który ukazał się w 1965 roku. Zespół zdążył w tym samym roku wydać jeszcze drugi album, po czym grupa rozpadła się. Po latach najbardziej znane hity Shangri-Las nagrały w swoich wersjach takie grupy, jak Aerosmith czy Twisted Sisters.