Prezydent Andrzej Duda o Marszu Miliona Serc: są marsze, są konwencje. Dużo się dzieje, w Polsce jest kampania wyborcza. To normalne

Tegoroczna parada odbyła się pod hasłem "Celebrating Poland and America defending freedom" (Celebrując Polskę i Amerykę broniące wolności). W ramach marszu nowojorską Piątą Aleją w centrum Manhattanu przeszło ponad 20 platform i kilkadziesiąt grup, organizacji i zespołów polonijnych. Według organizatorów aleją miało przejść około 100 tysięcy uczestników z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut i Pensylwanii.

Prezydent Duda o Marszu Miliona Serc w Warszawie

- Ja w wyborach nie uczestniczę, więc, myślę, nie ma to znaczenia. Natomiast dla mnie ważne było to, żeby tu być. Myślę, że jest to w najbliższych niecałych dwóch latach urzędowania jedna z bardzo wielu moich wizyt, jakie będą miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Proszę pamiętać, że jednym z priorytetów w ramach naszej prezydencji w Unii Europejskiej jest właśnie umacnianie sojuszu między USA a UE i przede wszystkim Polską. Chcemy zacieśniać te więzi, jak najmocniej je budować. Chciałbym zaangażować jeszcze mocniej rodaków, mobilizować ich, żeby się przyczyniali do tego - zaznaczył Duda.