Zawalona kamienica w Marsylii. Ratownicy dotarli do ciał w gruzach

Z gruzów zawalonej wskutek eksplozji kamienicy mieszkalnej w centrum Marsylii wydobyto dwa ciała - poinformowały służby w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wcześniejsze doniesienia mówiły o ośmiu osobach znajdujących się pod gruzami. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę, trwa akcja ratunkowa.

Łącznie osiem osób pod gruzami

- Tej nocy doszło do zawalenia się budynku numer 17 przy ulicy Tivoli. W rezultacie katastrofy częściowo zawaliły się również sąsiednie budynki przy tej ulicy, numer 15 i 19 - przekazał rano w niedzielę mer Marsylii Benoit Payan dziennikarzom na miejscu katastrofy. Mieszkańcy tych budynków zostali ewakuowani.

W niedzielę po południu, kilkanaście godzin po katastrofie, ponad 100 strażaków wciąż jeszcze walczyło z potężnym pożarem, przez co prowadzenie akcji ratunkowej nie było możliwe. Około godziny 17 władze poinformowały, że "zmalała intensywność" pożaru, co pozwoliło ratownikom zbliżyć się do miejsca katastrofy i zacząć przeczesywać gruzy za pomocą specjalistycznych robotów - podała stacja BFMTV.