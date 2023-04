Wzrosła liczba ofiar po eksplozji i zawaleniu budynków w Marsylii

czytaj dalej

Czwartek jest 414. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ukraina może mieć tylko jedną szansę na skuteczne przeprowadzenie kontrofensywy, więc musi być zdecydowana w działaniach - ocenił brytyjski analityk wojskowy prof. Michael Clarke. Zaznaczył, że nie wiadomo gdzie ani kiedy te nowe brygady miałyby zostać użyte i nie ma oznak, by miało to nastąpić w najbliższym czasie. Jak wskazał, według Rosji będzie to na południu Ukrainy, gdyż tam rosyjskie wojska rozbudowują linie obronne. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.