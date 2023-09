Urodziła kilka minut przed trzęsieniem ziemi. Musiała uciekać z dzieckiem ze szpitala, teraz mieszkają w namiocie

Dziewczynka, która urodziła się w marokańskim Marrakeszu chwilę przed trzęsieniem ziemi, od kilku dni mieszka z rodzicami w przydrożnym namiocie - informuje BBC. Z relacji jej matki wynika, że kataklizm poważnie uszkodził ich dom. Nie wiadomo, kiedy będą mogli do niego wrócić.

W nocy z piątku na sobotę w Maroku doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,8. Epicentrum wstrząsów znajdowało się 72 kilometry na południowy zachód od Marrakeszu, ale ich skutki odczuwalne były na ogromnym obszarze. Jak informowała Amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS), było to najsilniejsze trzęsienie, jakie kiedykolwiek wystąpiło w tym kraju. Według oficjalnych danych zginęło 2,1 tysiąca osób, jednak nie jest wykluczone, że tragiczny bilans jeszcze wzrośnie .

BBC opisuje historię dziewczynki, która urodziła się w jednym ze szpitali w Marrakeszu kilka minut przed kataklizmem. Jej matka, Khadija, w rozmowie z portalem opowiadała, że chwilę po porodzie, który przebiegł bez komplikacji, doszło do wstrząsów. Kobiecie ani dziecku nic się nie stało, jednak zaledwie trzy godziny po narodzinach personel szpitala kazał im ewakuować się z budynku. - Powiedzieli, że musimy wyjść ze względu na obawę przed wstrząsami wtórnymi - relacjonowała.

Maroko. Noworodek koczuje przy drodze

Khadija wyjaśniła, że po opuszczeniu szpitala wraz z mężem próbowała złapać taksówkę do swojego domu w leżącej w górach Atlas miejscowości Taddart, oddalonej od Marrakeszu o ok. 65 kilometrów. Gdy ją w końcu znaleźli, okazało się, że drogi dojazdowe są zablokowane przez osuwiska. W ten sposób wylądowali w Asni, wiosce położonej ok. 50 kilometrów od ich domu. Nie mając innych opcji, schronili się wraz z nowo narodzonym dzieckiem w namiocie, rozstawionym przy głównej drodze.