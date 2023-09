Potężne trzęsienie ziemi w Maroko. "Setki zabitych i duże zniszczenia"

Krajowe Centrum Badań Naukowych i Technicznych (CNRST) z siedzibą w Rabacie podało, że trzęsienie ziemi uderzyło o godz. 23.11 lokalnego czasu, a jego magnitudę oszacowano wstępnie na 7,2, następnie weryfikując ją do wartości 6,8. USGS (United States Geological Survey – amerykańska agencja naukowo-badawcza) stwierdziło, że piątkowe trzęsienie ziemi było niezwykle silne jak na ten region. 19 minut później doszło do wstrząsu wtórnego.

Ludzie w panice opuszczali budynki

Setki zabitych i rannych

- Ziemia trzęsła się przez około 20 sekund. Drzwi same się otwierały i zamykały, gdy zbiegałem na dół z drugiego piętra - mówił jeden ze świadków kataklizmu.

Według lokalnych władz trzęsienie ziemi zabiło co najmniej 296 osób. Większość ofiar miało zginąć w trudno dostępnych obszarach górskich.

Marokańskie media podały, że jest to najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory nawiedziło to państwo.