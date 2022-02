Maroko. 5-latek wpadł do studni. Trzy doby akcji ratunkowej, ryzyko osunięcia się ziemi

Kolejną dobę trwa akcja ratunkowa w Maroku, gdzie 5-latek wpadł do studni w okolicy miasta Szafszawan. Chłopiec spadł ponad 30 metrów i nadal znajduje się na dnie, skąd próbują wydostać go ratownicy. Po trzech dniach kopania pozostały im już tylko trzy metry, ale istnieje ryzyko osunięcia się ziemi.

Do wypadku doszło we wtorek po południu w okolicy miasta Szafszawan na północy Maroka. Pięciolatek o imieniu Rayan był w pobliżu studni, którą naprawiał jego ojciec. Chłopiec wpadł do niej i zleciał około 32 metry w głąb ziemi.

Służby szybko podjęły akcję ratunkową. Nagranie z kamery spuszczonej na dno studni potwierdziło, że Rayan żyje i jest przytomny, ma jednak obrażenia głowy. Ratownicy spuścili chłopcu jedzenie i wodę, a także maskę tlenową. W pobliżu miejsca wypadku stale czuwa zespół ratowników medycznych.

Maroko. Pięcioletni Rayan wpadł do studni, akcja ratunkowa EPA/Jalal Morchidi

"W tej jednej chwili spuściłem z niego wzrok"

Ojciec Rayana powiedział, cytowany przez BBC, że on i matka chłopca są "zdruzgotani". - W tej jednej chwili spuściłem z niego wzrok, gdy wpadł do studni. Nie zmrużyłem (dotąd - red.) oka - mówił w środę serwisowi informacyjnemu le360.

Trwa akcja ratunkowa w Maroku PAP/EPA/Jalal Morchidi

Na miejscu pracuje kilka koparek i spychaczy. Służby kopią wielki i szeroki dół obok studni, by spróbować dostać się do jej dna z innej strony i odnaleźć alternatywną drogę ratunku dla pięciolatka. Są jednak obawy, że podczas takiej próby może dojść do wypadku, a Rayanowi stanie się krzywda.

W czwartek wieczorem rzecznik marokańskich władz poinformował, że ratownicy są coraz bliżej wydobycia chłopca. – Sercem jesteśmy z rodziną (Rayana – red.) i modlimy się, by wrócił do nich tak szybko jak to możliwe – dodał.

W piątek BBC podało, że po trzech dniach kopania służbom pozostały już tylko trzy metry, ale istnieje ryzyko osunięcia się ziemi.

