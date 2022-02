Maroko. Pięciolatek wpadł do studni. Ratownicy wciąż próbują dostać się do chłopca

Czwartą dobę trwa akcja ratunkowa w Maroku, gdzie pięcioletni Rayan wpadł do studni w okolicy miasta Szafszawan. Działania służb trwały również w nocy z piątku na sobotę. Chłopiec spadł ponad 30 metrów w głąb ziemi. Dostarczono mu jedzenie, wodę i maskę tlenową, ale nie ma pewności, czy z nich skorzystał. Ze względu na wąski otwór studni, ratownicy nie mogą nim zejść po linach. To dlatego, między innymi przy użyciu ciężkiego sprzętu, wykopali równolegle wielki korytarz, by dotrzeć do dziecka. Kolejnym etapem jest tworzenie poziomego wykopu 32 metry pod ziemią. Ta operacja rozpoczęła się w sobotę nad ranem.

Do wypadku doszło we wtorek po południu w okolicy miasta Szafszawan na północy Maroka. Pięciolatek o imieniu Rayan był w pobliżu studni, którą naprawiał jego ojciec. Chłopiec wpadł do niej i zleciał około 32 metry w głąb ziemi.

Służby szybko podjęły akcję ratunkową. Nagranie z kamery spuszczonej na dno studni potwierdziło, że Rayan żyje i jest przytomny, ma jednak obrażenia głowy.

W piątek ratownicy spuścili chłopcu jedzenie i wodę, a także maskę tlenową. Jak podała agencja Reutera, nie ma pewności, czy malec zjadł dostarczony posiłek.

W pobliżu miejsca wypadku stale czuwa zespół ratowników medycznych. W pogotowiu czeka helikopter, który może zabrać Rayana do szpitala zaraz po tym, gdy zostanie uratowany.

Ojciec Rayana powiedział, cytowany przez BBC, że on i matka chłopca są "zdruzgotani". - W tej jednej chwili spuściłem z niego wzrok, gdy wpadł do studni. Nie zmrużyłem (dotąd - red.) oka - mówił w środę serwisowi informacyjnemu le360.

Studnia się zwęża. Wbili się we wzgórze, są coraz bliżej

Na miejscu pracuje kilka koparek i spychaczy. Służby wykopały do nocy z piątku na sobotę wielki i szeroki dół obok studni, by spróbować dostać się do jej dna z innej strony i odnaleźć drogę ratunku dla pięciolatka. Są jednak obawy, że podczas takiej próby może dojść do wypadku, a Rayanowi stanie się krzywda.

Ratownicy nie mogą jednak zejść po malca w dół studnią, do której wpadł, ponieważ jej średnica ma zaledwie 45 centymetrów przy powierzchni, po czym wyraźnie się zwęża. W związku z tym nie mieli wyjścia. Służby kopały większy korytarz obok studni, przebijając się przez wzgórze, na którym jest położona, aż do głębokości 32 metrów.

Jak przekazała agencja Reutera, w sobotę nad ranem zaczął się kolejny etap akcji ratunkowej. Rozpoczęto kopanie korytarza poziomego, w stronę studni i dziecka. Przekop jest zabezpieczany układanymi w ziemi, wielkimi rurami PVC. Mają one ochronić ratowników i dziecko przed ewentualnym osunięciem się ziemi.

