Maroko. Rośnie tragiczny bilans najsilniejszego trzęsienia ziemi od ponad wieku

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 563 dni. "Otrzymaliśmy pilną prośbę od władz Ukrainy, by aktywować sieć Starlink na całej trasie aż do Sewastopola. Oczywistym zamiarem było zatopienie większości zakotwiczonej tam rosyjskiej floty" - napisał na platformie X Elon Musk. "Gdybym spełnił ich prośbę, SpaceX byłby współwinny poważnemu aktowi wojny i eskalacji konfliktu" - stwierdził. Władze Ukrainy nie odniosły się jeszcze do oświadczenia szefa firmy SpaceX. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.