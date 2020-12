"Wojna będzie się toczyć dalej". Front Polisario: decyzji USA nie zaakceptuje światowa opinia publiczna

Fakt, że USA uznały suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią w zamian za nawiązanie przez Rabat stosunków z Izraelem, jest "decyzją pustą i niebyłą". Nie przerwie to naszej walki o niepodległość Sahary Zachodniej - oświadczył przedstawiciel Frontu Polisario Mohamed Salem Uld Salek.

Mohamed Salem Uld Salek, szef dyplomacji Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej - państwa proklamowanego przez Front Polisario w 1976 roku - oznajmił, że wojna będzie się toczyć dalej, aż do "pełnego wycofania się wojsk marokańskich". Mówił, że decyzji administracji USA dotyczącej uznania suwerenności Maroka nad Saharą Zachodnią - którą określił jako "pustą i niebyłą" - nie zaakceptuje światowa opinia publiczna", bo terytorium to "należy wyłącznie do ludu saharyjskiego".