Członkini francuskiego rządu Marlene Schiappa na okładce i w wywiadzie dla "Playboya". Odpiera krytykę

Członkini francuskiego rządu Marlene Schiappa spotkała się z krytyką jej środowiska politycznego po tym, jak wystąpiła na okładce i udzieliła wywiadu magazynowi "Playboy". Głosy krytyki popłynęły między innymi od premier Elisabeth Borne. "Obrona prawa kobiet do kontroli nad swoimi ciałami musi mieć miejsce wszędzie i stale. We Francji kobiety są wolne. Z całym szacunkiem dla krytyków i hipokrytów" - napisała później Schiappa na Twitterze.

Marlene Schiappa od kilku lat zajmuje różne funkcje we francuskim rządzie. W latach 2017-2020 była pierwszym w historii kraju ministrem do spraw równości płci, a potem zajęła jedno z kierowniczych stanowisk w MSW, w departamencie zajmującym się sprawami obywatelstwa.

Głosy krytyki

Pojawienie się Schiappy w "Playboyu" spotkało się z krytyką ze strony części jej środowiska politycznego, w tym premier Francji Elisabeth Borne. Źródło zbliżone do szefowej francuskiego rządu, cytowane przez telewizję BFMTV, twierdzi, że Borne udzieliła reprymendy Marlene Schappie, sugerując, że takie zachowanie "nie było właściwe, zwłaszcza w tym okresie".

"Ten okres" to czas politycznego i społecznego kryzysu związanego z działaniami prezydenta Emmanuela Macrona, który jest zdeterminowany w sprawie wdrożenia reformy emerytalnej.

Francuzi jako jeden z najkrócej pracujących narodów na świecie, nie chcą wydłużenia wieku produkcyjnego. Macron i jego rząd mówią, że musi się to stać, by gospodarka mogła funkcjonować.

Schiappa odpowiada. "Z całym szacunkiem dla krytyków i hipokrytów"

"Obrona prawa kobiet do kontroli nad swoimi ciałami musi mieć miejsce wszędzie i stale. We Francji kobiety są wolne. Z całym szacunkiem dla krytyków i hipokrytów" - napisała na Twitterze.

- Chciałem powiedzieć, że Marlene Schiappa to odważna polityk, która ma swój charakter i styl. Nie jest to mój styl, ale go szanuję - zaznaczył.