Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Mark Rutte: Władimir Putin stał się bardzo zdesperowany

Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Oprac. Kuba KoprzywaOprac. Filip Czerwiński
|
Mark Rutte
Mark Rutte: Putin jest zdesperowany, taka będzie odpowiedź NATO
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zdaniem sekretarza generalnego NATO rosyjskie uderzenie w pociąg pasażerski w Ukrainie pokazuje, jak zdesperowany stał się Władimir Putin. Mark Rutte zapowiedział, że odpowiedzią Sojuszu będzie zwiększenie wsparcia dla Ukrainy.

Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte skomentował w poniedziałek uderzenie rosyjskiego drona w lokomotywę pociągu pasażerskiego w pobliżu polskiej granicy. - Rosja nieustająco prowadzi swą brutalną wojnę najeźdźczą przeciwko Ukrainie, ponosząc potworne koszty - ponad czterdzieści tysięcy ludzi strat miesięcznych - mówił.

Mark Rutte
Mark Rutte
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Szef NATO ocenił, że "Rosja ma problemy w Ukrainie i cały czas atakuje, prowadząc bezsensowne, niebezpieczne ataki, w tym na infrastrukturę cywilną w pobliżu terytorium NATO". - Uderzenie w pociąg pasażerski w Ukrainie wczoraj pokazuje, jak bardzo zdesperowany stał się Putin - stwierdził.

Zdaniem Ruttego Putin jest przekonany, że może przeszkodzić Sojuszowi we wspieraniu Ukrainy i podkopać jedność NATO. - Myli się - powiedział sekretarz generalny.

- Naszą odpowiedzią jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, aby miała to, co jest jej potrzebne, aby się bronić, zaś nasze zaangażowanie w sprawę obrony kolektywnej NATO jest niezachwiane. Zawsze robić będziemy to, co jest konieczne, aby bronić każdej piędzi terytorium NATO - zadeklarował.

Były ambasador Polski w Ukrainie Jan Piekło skomentował na antenie TVN24, że "osłabiony Putin staje się jeszcze bardziej niebezpieczny i agresywny".

Rosyjskie ataki w pobliżu polskiej granicy

W niedzielę nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Gierań-5 na zachodnią Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw zostali ostrzeżeni przed zagrożeniem.

W bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów. Jak informowały w niedzielę polskie służby, Rosjanie uderzyli w stację benzynową oraz pociąg towarowy stojący na bocznicy.

O uderzeniu w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, o którym mówił Rutte, poinformowały ukraińskie media, ale polskie władze nie potwierdziły tej informacji. - Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej, nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń - mówił w niedzielę premier Donald Tusk.

Źródło: PAP, TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Mark RutteNATORosjaUkrainaWojna w UkrainieDronyAtaki dronów
Czytaj także:
Berlin (zdjęcie ilustracyjne)
Niemcy priorytetowym celem rosyjskich szpiegów
Świat
Uciekał przed policją na kradzionym motocyklu
Pościg, kradzione pojazdy i sądowy zakaz. 25-latek zatrzymany
Wrocław
Ciepło, pogodnie, wczesna jesień, późne lato
Na chwilę otworzy się droga dla ciepła. Będzie nawet ponad 25 stopni
METEO
Dron znaleziony w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo
Dron na plaży to "bardzo cenne znalezisko". Nowe informacje
Polska
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Stacje wyhamują rajd cenowy? "To też zwiększa liczbę klientów"
BIZNES
HSLwGXTa4AAm8ab
Spotkanie u Tuska. Z generałami i ministrami
Polska
Zginęły trzy osoby
19-letni kierowca uderzył w autobus. Trzy osoby nie żyją
Poznań
Zaginiona Honorata Ostrowska-Lesiak
Zaginęła emerytowana lekarka. Policja apeluje o pomoc
WARSZAWA
Patrol saperski podczas sierpniowej interwencji na Grzybowskiej
Grzybowska jak pole minowe. "Duża część prac musi być wykonywana ręcznie"
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Następca Piesiewicza zabrał głos. "Chcemy definitywnie zakończyć jego status"
EUROSPORT
31-latek został zatrzymany przez holenderską policję
"Łowcy cieni" zatrzymali poszukiwanego za zabójstwo. Ukrywał się w innym kraju
Lubuskie
Stolica Jemenu - Sana
Ceny ropy ostro w górę po serii ataków
BIZNES
Pacjenci często mówią: "Nie mogę spać, nie mogę jeść. Budzę się w nocy i myślę o projekcie, który muszę zrealizować". Przyczyną może być nadmiar obowiązków, presja oraz plany, które trudno wykonać - mówi psycholożka.
Syndrom niedzieli i wypalenie zawodowe. Jak rozpoznać objawy?
Anna Bielecka
Antoni Macierewicz w Sejmie
Macierewicz kontra policjant. "To musi zostać ukarane"
Polska
Kradzież nagrały kamery sklepowego monitoringu
Zrobili sobie challenge, teraz mają kłopoty. 15-latek z matką zatrzymany na kradzieży
Poznań
Podejrzenie wykorzystania seksualnego dziewczynki
Ojciec podejrzany o zgwałcenie córek. Decyzja sądu
Opole
Matka zasnęła z dzieckiem, ojca zatrzymano przed domem
Mieli po trzy i pół promila i trzylatka pod opieką
Katowice
Wizualizacja stadionu Polonii
Nikt nie chciał budować nowej Polonii. Ratusz uruchamia plan B
WARSZAWA
Hipopotamy w jednym z zambijskich rezerwatów
Zwierzęta padły po zakażeniu wąglikiem. Apel władz
METEO
Seniorzy
Ważna zmiana dla pacjentów z chorobami otępiennymi. Ruszył rządowy program
Zdrowie
Szpital w Miastku w czasie pandemii walczy jak może o życie mieszkańców
Weszli do zamkniętego szpitala, zawiadomiono policję
Trójmiasto
Uciekał rowerem przed policją
Uciekał rowerem przed policją. Po drodze wyrzucił pakunek
Opole
imageTitle
Zarząd PKOl zdecydował. To on zastąpi Piesiewicza
EUROSPORT
Rosyjskie okręty niedaleko Wielkiej Brytanii w styczniu 2025 roku
"The Telegraph": oficer NATO miał romans z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo
Świat
Ormuz – cieśnina
Tajny korytarz przez Ormuz. Minister podał zaskakujące dane
BIZNES
imageTitle
Siemieniec wydał oświadczenie. Padło kluczowe słowo
EUROSPORT
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Sędzia z "natychmiastową przerwą w czynnościach służbowych"
Szczecin
Pożar samochodu na A1
Pożar samochodu na A1. Droga w kierunku Katowic zablokowana
Łódź
Władimir Putin
Sikorski: Putin popełnia błąd
Świat
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Zastrzelił psa, zarzuty i areszt
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica