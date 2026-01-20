Logo strona główna
Świat

"Przyjaciele, teraz jest czas". Premier Kanady apeluje

Mark Carney
Premier Kanady Mark Carney w Białym Domu
Źródło: Reuters
Kanadyjski premier Mark Carney ocenił, że chociaż dawny porządek świata się załamuje, to państwa średniej wielkości nie są bezsilne. Według niego nadchodzi dla nich chwila testu. Mówił też, że obecnie "suwerenność będzie oznaczała zdolność do wytrzymywania nacisku". - Suwerenność nie oznacza podporządkowania się - podkreślał.

Premier Kanady powiedział w swoim wystąpieniu ma Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że jest widoczna silna tendencja niektórych państw, by dostosowywać się do wymogów silniejszych krajów. Odwołał się przy tym do eseju "Siła bezsilnych" Vaclava Havla z 1978 roku, w którym ówczesny czechosłowacki opozycjonista, a potem prezydent Czechosłowacji i Czech pisał o zasadzie funkcjonowania reżimu komunistycznego.

"Mamy zdolność, by przestać udawać"

Mark Carney przypomniał, że Vaclav Havel pisał o uczestniczeniu zwykłych ludzi "w rytuałach", takich jak codzienne wystawianie w witrynach sklepów wywieszek z komunistycznymi hasłami , "żeby uniknąć nękania", choć wszyscy wiedzą, jaka jest prawda, i o tym, że reżim zaczyna się kruszyć, gdy pierwszy właściciel sklepu zdecyduje się nie wystawić rano hasła.

- Przyjaciele, teraz jest czas dla firm i krajów, by zdjąć te wywieszki - powiedział Carney, dodając: - Mamy zdolność, by przestać udawać.

Podkreślił, że przez dziesięciolecia kraje świata wiązały zasadę praworządności i "amerykańską hegemonię", ale załamuje się dotychczasowy porządek świata i nadchodzi chwila testu dla krajów o średniej wadze, takich jak Kanada, która znalazła się wśród pierwszych państw rozumiejących ostrzeżenia.

"Suwerenność nie oznacza podporządkowania się"

Dodał, że dla silnych państw integracja stała się narzędziem podporządkowywania sobie słabszych krajów i wiele stolic może obecnie stawiać na budowanie "fortec". Carney podkreślił, że takie podejście się nie sprawdza, a obecnie "suwerenność będzie oznaczała zdolność do wytrzymywania nacisku". - Suwerenność nie oznacza podporządkowania się - dodał.

Carney odwołał się też do określenia używanego przez prezydenta Finlandii Alexandra Stubba o "realizmie zbudowanym na wartościach". Ponownie użył też swojego sformułowania o "braniu świata takim, jakim jest, a nie takim, jak chcielibyśmy, żeby był". Zdaniem premiera państwa średniej wielkości mogą tworzyć nowe sojusze. Przywołał możliwości współpracy jego kraju z Unią Europejską, przykład koalicji chętnych w sprawie Ukrainy czy potencjalnej współpracy UE, Kanady i państw azjatyckich.

Udostępnij:
TAGI:
