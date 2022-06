Ambasador Brzezinski: powiedziałem prezydentowi Bidenowi, że dla Polaków to jest nowy 1939 rok

Trwałe bezpieczeństwo i spokój dla Polski, to jest istota dzisiejszej zapowiedzi Joe Bidena, która na pewno nie umknęła Władimirowi Putinowi - tak o wzmocnieniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce mówił w TVN24 ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Zdradził też, o czym rozmawiał z prezydentem Joe Bidenem podczas godzinnego spotkania w cztery oczy.

Amerykański prezydent Joe Biden zapowiedział w środę wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Wśród działań, które podejmą Stany Zjednoczone, będzie utworzenie stałego dowództwa V Korpusu Armii USA w Polsce.

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski był w środę po południu gościem TVN24. - Przesłanie jest takie, że Polska jest bezpieczna i zabezpieczona. Zawsze mieliśmy nadzieję, że słowo "stała" będzie dopisane do obecności naszych sił w Polsce. To pierwsza stała siła USA na wschodniej flance NATO, trwałe bezpieczeństwo i spokój Polski. Dokładnie to jest istota dzisiejszych słów prezydenta Bidena. Nie umknęło to nikomu w NATO, a na pewno nie umknęło Putinowi - powiedział.

- Trzeba zadać sobie pytanie. Kiedy Putin atakował Ukrainę, miał nadzieję, że Szwecja i Finlandia trafią do NATO? Miał nadzieję, że będzie stała obecność wojskowa USA w Polsce? Wszystkie te wielkie kroki, które ogłosiły USA i NATO to ogromna, kolosalna strategiczna porażka Putina. Chciał przejść do historii. Przejdzie. Jako strategiczna porażka - podkreślił Brzeziński.

Brzezinski: zapowiedź Bidena na pewno nie umknęła Putinowi TVN24

Brzezinski: Polacy to przykład dla całego świata. Prezydent Biden chciał, żebym to przekazał

Przekazał też, że w ubiegłym tygodniu "przez godzinę rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Bidenem". - Prezydent chciał dowiedzieć się więcej o fantastycznej reakcji ze strony Polski, ze strony Polaków na kryzys humanitarny w Ukrainie. Chciał się dowiedzieć, skąd bierze się taka reakcja Polaków. Polacy stanowią przykład dla całego świata i chciał, żebym przekazał tę wiadomość - mówił Brzeziński.

- Powiedziałem: panie prezydencie, dla Polaków to jest nowy 1939 rok. To są młodzi ludzie, młode Polki i Polacy, którzy robią to, co chciały zrobić poprzednie pokolenia. Przeciwstawić się agresorowi, przeciwstawić się napaści i powiedzieć: nie zniszczycie tych ludzi, nie zniszczycie ich. Oni zamieszkają pod naszym dachem - dodał ambasador.

Cała rozmowa z ambasadorem Brzezinskim TVN24

Brzezinski: to bardzo ważny sygnał, również dla Putina

O wzmocnieniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce Brzezinski mówił też wcześniej na brefingu prasowym. - Wcześniej nie korzystaliśmy ze słowa "stała", kiedy mówiliśmy o naszych siłach tutaj. To dotyczy dowództwa w Poznaniu. To bardzo ważny sygnał dla naszych sojuszników, przede wszystkim Polaków, ale również innych, odnośnie tego, na ile geostrategicznie kluczowe jest znaczenie Polski dla bezpieczeństwa NATO, szczególnie w zakresie wschodnim - powiedział. W Poznaniu obecnie znajduje się wysunięte stanowisko dowodzenia V Korpusu Armii USA, tego samego, którego cały sztab ma się teraz przenieść na stałe do Polski.

- To również przesłanie do Putina. Cytując prezydenta Bidena: będziemy bronić każdej piędzi terytorium NATO - dodał.

Brzezinski mówił dalej, że prezydent Biden zwracał uwagę, że "Polacy zasługują na ochronę", a "terytorium NATO musi być chronione". Dodawał, że wzmocnienie obecności Amerykanów w Polsce "na pewno zostanie zauważone w Rosji". - Jestem dumny z pana prezydenta, że się na to zdecydował - przyznał.

Wspomniał też o swoim spotkaniu z Bidenem. - Bardzo długo rozmawialiśmy na temat tego, co wydarzyło się tutaj w Polsce. Pan prezydent zadawał mi wiele pytań o to, co inspiruje, co wpływa na akty człowieczeństwa (u Polaków - red.).

- Powiedziałem: panie prezydencie, dla Polaków to drugi 1939 rok. Prezydent Biden doskonale wiedział, co miałem na myśli. To moment, gdy Stany Zjednoczone i Polska pracują w zakresie bezpieczeństwa bliżej niż kiedykolwiek wcześniej w historii - zakończył.

Autor:akw, ads/dap

Źródło: TVN24