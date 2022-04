Mariupol wciąż się broni. Zakłady huty Azovstal główną twierdzą obrońców. Ukrywa się tam wielu mieszkańców

Szef policji Mariupolu Mychaijło Werszynin w wypowiedzi zamieszczonej w internecie przekazał, że "na terenie Azovstalu jest wielu cywilów - kobiety, dzieci, osoby starsze". - Ci ludzie schronili się przed ostrzałem w magazynach huty, bowiem nie ufają rosyjskim najeźdźcom po tym, co widzieli na mieście - powiedział.

Jak poinformował, Rosjanie wykorzystują ludność cywilną Mariupolu, która pozostała jeszcze w mieście (około 100 tysięcy osób) do uprzątania gruzów i zbierania ciał poległych. - Ludzie "pracują", aby zdobyć żywność, głównie przy masowych grobach. Tak armia rosyjska zaciera dowody swoich zbrodni – mówił Werszynin.

Ewentualny upadek Mariupolu byłby największym osiągnięciem Rosji

Zdaniem agencji Associated Press ewentualny upadek Mariupolu, bezlitośnie obleganego i ostrzeliwanego od 7 tygodni, byłby największym dotychczasowym osiągnięciem Moskwy w tej wojnie i umożliwiłby skierowanie znacznych sił do Donbasu, gdzie - jak się ocenia - Rosjanie szykują się do ofensywy na wielką skalę.