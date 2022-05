"Wypełnili swoje zadanie". Prawie 300 osób ewakuowanych z Azowstalu

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała w poniedziałek, że z zakładów Azowstal ewakuowano ponad 260 żołnierzy. Mają wrócić do domu w ramach wymiany. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że obrońcy kombinatu "wypełnili swoje zadanie".

Z kombinatu metalurgicznego Azowstal , ostatniego bastionu oporu ukraińskich obrońców Mariupola, ewakuowano ponad 260 żołnierzy. 53 rannych przewieziono do szpitala, pozostałych 211 do Nowoazowska i innych miejscowości - poinformowała w poniedziałek wieczorem wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Wszyscy ewakuowani mają zostać wymienieni. Nie podała jednak bliższych szczegółów.

53 rannych przewieziono do szpitala

53 rannych przewieziono do szpitala Reuters

- 53 poważnie rannych zostało 16 maja ewakuowanych z Azowstalu w celu udzielenia im pomocy medycznej. Dalsze 211 osób zostało przewiezionych korytarzem humanitarnym do Oleniwki. Zostanie wszczęta procedura ewakuacyjna w celu ich powrotu do domu - oświadczyła wiceminister.

Zełenski: Ukraina potrzebuje swoich bohaterów żywych

Reuters, powołując się na świadków, informował, że część żołnierzy ewakuowanych z kombinatu zostało przewiezionych w poniedziałek wieczorem pięcioma autobusami do Nowoazowska, miasta odległego o ok. 32 km na wschód od Mariupola. Nowoazowsk jest obecnie pod kontrolą wspieranych przez Rosję separatystów. Rannych przewieziono do szpitala.