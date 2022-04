Szturm na Azowstal odwołany. Putin rozkazał okrążyć hutę tak, by "nawet mucha nie zdołała się przedostać"

Prezydent Władimir Putin wydał rozkaz, by odstąpić od szturmu na hutę stali Azowstal, która jest ostatnim znaczącym obszarem ukraińskiego oporu w oblężonym Mariupolu. Zamiast tego polecił okrążenie broniących się tam ukraińskich sił tak, by nikt nie był w stanie się wydostać - donosi w czwartek agencja Reutera. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała Rosję do pilnego zapewnienia korytarza humanitarnego w celu ewakuacji ludności cywilnej z oblężonego zakładu. Miejscowy mer poinformował, że pod miastem na 30-metrowym odcinku wykopano zbiorowe groby.

Mariupol znajduje się w oblężeniu rosyjskich wojsk od początku marca. W mieście trwają ciągłe ostrzały i bombardowania. Sytuacja mieszkańców jest katastrofalna - według ostrożnych szacunków mogło tam już zginąć ponad 20 tysięcy osób. Prawdopodobnie około 1000 osób wciąż ukrywa się w podziemnych schronach na terenie zakładów Azowstal, atakowanych przez siły rosyjskie.

W niedzielę obrońcy Mariupola odrzucili ultimatum wystosowane przez Rosjan: poddanie się w zamian za darowanie życia.

W odpowiedzi przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow, którego siły walczą w Mariupolu, zapowiedział szturm na zakład Azowstal - ostatni bastion ukraińskiego oporu w tym mieście.

forum-0684648061 (1) ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters/Forum

Reuters: Putin rozkazał odwołać szturm na Azowstal

Tymczasem w czwartek Władimir Putin podczas spotkania na Kremlu z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu wydał rozkaz odwołania planu ataku na hutę - donosi Reuters. Według agencji prezydent Rosji miał uznać, że lepiej oszczędzić życie rosyjskich żołnierzy i czekać, aż broniącym się w hucie siłom ukraińskim skończą się zapasy.

- Uważam propozycję szturmu na strefę przemysłową za niepotrzebną - powiedział Putin podczas spotkania, transmitowanego w telewizji. - Rozkazuję ci go odwołać - dodał, zwracając się do szefa resortu obrony. Polecił, by w zamian okrążyć teren huty tak szczelnie, by "nawet mucha nie zdołała się przedostać".

Przywódca Rosji wezwał jednocześnie broniących się tam Ukraińców do złożenia broni.

Zniszczone zakłady Azowstal REUTERS

Szojgu powiedział Putinowi, że w zakładzie wciąż ukrywa się ponad 2 tysiące ukraińskich żołnierzy. W jego ocenie przejęcie obiektu zajęłoby trzy lub cztery dni. Minister obrony zwrócił uwagę, że Mariupol ma dla Rosji symboliczne znaczenie. Jak stwierdził, stanowi de facto siedzibę "skrajnie prawicowego, nacjonalistycznego" ukraińskiego pułku Azow - zaprawionej w boju ukraińskiej jednostki, walczącej w Donbasie od 2014 roku, którą Moskwa obiecała zniszczyć.

Zdobycie Mariupola to obecnie jeden z kluczowych celów strategicznych Moskwy. Ewentualny upadek tego portowego miasta byłby największym dotychczasowym sukcesem Rosji w tej wojnie i umożliwiłby skierowanie znacznych sił do Donbasu. Opanowanie Mariupola, praktycznie już całkowicie zrujnowanego, umożliwiłoby ponadto Rosjanom utworzenie lądowego korytarza do anektowanego w 2014 roku Krymu. Ukraina utraciłaby też ważny port i ośrodek przemysłowy. Obrońcy miasta stawiają jednak wciąż bohaterski opór.

Rosyjski żołnierz, Mariupol, 16.04.2022 Sergei Bobylev / TASS / Forum

Wicepremier Ukrainy apeluje o pilną ewakuację z zakładów Azowstal

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała w czwartek Rosję do pilnego zapewnienia korytarza humanitarnego w celu ewakuacji ludności cywilnej z kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu.

"Żądamy od Rosjan pilnego korytarza humanitarnego z kombinatu Azowstal w Mariupolu! Znajduje się tam teraz blisko 1000 cywilów i 500 rannych wojskowych. Trzeba ich dzisiaj wyciągnąć z Azowstalu" - napisała Wereszczuk na swoim Facebooku.

Zakłady Azowstal w Mariupolu AA/ABACA/PAP/EPA

Zaapelowała też do przywódców światowych i wspólnoty międzynarodowej o skoncentrowanie wysiłków i działań humanitarnych właśnie na Azowstalu. "To jest teraz kluczowe miejsce i moment w zabiegach humanitarnych" - oświadczyła. Wcześniej w czwartek Wereszczuk poinformowała, że poprzedniego dnia z Mariupola zdołały wyjechać cztery autobusy z ewakuowanymi mieszkańcami.

Rodzina na tle zniszczonego Mariupola [12.04.2022] PAP/ EPA/SERGEI ILNITSKY

Masowe groby pod Mariupolem

Mer Mariupola Wadym Bojczenko poinformował w czwartek, że pod miastem na 30-metrowym odcinku wykopano zbiorowe groby.

- Nasi miejscowi opowiedzieli, że dzisiaj pod Manhuszem wykopano (na długości) 30 metrów zbiorowe groby i ciężarówkami przywożą ciała, które próbują tam pochować - powiedział mer, cytowany w czwartek przez telewizję Ukraina 24. Zaznaczył, że w Mariupolu na dobę trzeba wprowadzić zawieszenie broni, by z miasta mogli ewakuować się cywile.

W środę Rosjanie uniemożliwili otwarcie zielonego korytarza ewakuacyjnego - przekazał Bojczenko.

Autor:momo/kab

Źródło: Reuters, PAP