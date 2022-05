Mer Mariupola: Okupanci zrobili z miasta średniowieczne getto. Śmiertelność będzie współmierna do sytuacji

Władze oblężonego Mariupola alarmują o trudnych warunkach w mieście. Szacują, że do końca roku może umrzeć ponad 10 tysięcy mieszkańców. "Bez leków i pomocy lekarskiej, przywrócenia wodociągów i sprawnej kanalizacji, w mieście wybuchnie epidemia" - ocenił mer Wadym Bojczenko.

Do końca roku, z powodu chorób i złych warunków życia, może umrzeć ponad 10 tysięcy mieszkańców oblężonego przez Rosjan Mariupola nad Morzem Azowskim - poinformowała w środę we wpisie na Telegramie mariupolska rada miejska. Dodała, że w mieście przebywa obecnie między 150 a 170 tysięcy osób.

"Okupanci zrobili z Mariupola średniowieczne getto. Śmiertelność będzie współmierna do sytuacji. Bez leków i pomocy lekarskiej, przywrócenia wodociągów i sprawnej kanalizacji, w mieście wybuchnie epidemia" - przekazał mer miasta Wadym Bojczenko, cytowany we wpisie.

Dodał, że "obecnie większość populacji to osoby starsze i chore". "Bez odpowiednich warunków życia śmiertelność wśród najsłabszych grup będzie wzrastać" - stwierdził.

Mer Mariupola o konieczności ewakuacji mieszkańców

Jak przekazano we wpisie, część mieszkańców Mariupola, którzy wyprowadzili się do okolicznych wsi, musiała powrócić do miasta, ponieważ ze względu na rosyjski system filtracji nie mają wstępu na terytoria wolnej Ukrainy.