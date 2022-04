Zostali siłą wywiezieni do Rosji. "Raszyści rozdzielają rodziców od dzieci"

Prawie 40 tysięcy mieszkańców oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola zostało siłą wywiezionych do Rosji i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej - poinformowała w niedzielę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Ludmyła Denisowa podkreśliła, że dokładne oszacowanie liczby wywiezionych osób jest utrudnione przez to, że ludziom zabierane są ukraińskie dokumenty. "Raszyści (połączenie słów Rosjanie i faszyści - red.) rozdzielają rodziców od dzieci. Ze szpitala w Mariupolu wywieziono 17 dzieci, które były tam leczone. Ich rodzice pozostali i byli ewakuowani do Zaporoża" - napisała rzeczniczka praw człowieka w serwisie Telegram.

Denisowa dodała, że oprócz mieszkańców Mariupola do Estonii przez terytorium Rosji przedostały się osoby z obwodu chersońskigo, charkowskiego i ługańskiego. "Niektóre z tych osób, jak twierdzą, same podjęły decyzję o wyjeździe przez Rosję, bo nie mogły wyjechać w stronę zachodniej Ukrainy. Jednocześnie były też takie osoby, które zostały przymusowo skierowane do Rosji, po czym pozwolono im jechać według własnego uznania" - przekazała rzeczniczka.