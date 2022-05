Rosjanie szturmują ostatni bastion obrony Mariupola. "Jeśli istnieje piekło na ziemi, to jest to Azowstal"

Trudna sytuacja obrońców Azowstalu w Mariupolu. Trwa bezustanny ostrzał i szturm, nawet w nocy, z naprowadzaniem na cele przy użyciu dronów - poinformował Petro Andriuszczenko, doradca mera tego miasta, cytowany przez CNN. - Jeśli istnieje piekło na ziemi, to obecnie jest to Azowstal - dodał. Atakowane przez Rosjan zakłady to ostatni bastion ukraińskiej obrony w tym mieście.