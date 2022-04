Ostatni bastion obrońców Mariupola. Czym jest Huta Azowstal

Całkowita powierzchnia tego zakładu to około 11 kilometrów kwadratowych. To prawie dwukrotnie więcej od powierzchni miasta Borodzianka (6,5 km kwadratowego) w obwodzie kijowskim i aż 25-krotnie więcej od powierzchni Watykanu (około 0,5 km kwadratowego) - napisała o hucie stali Azowstal w Mariupolu rosyjska sekcja BBC. Zakład jest ostatnim bastionem obrońców Mariupola, oblężonego przez wojska rosyjskie niemal od początku inwazji zbrojnej na Ukrainę.

Azowstal to hutniczy gigant. Zajmuje rozległe terytorium na lewym brzegu rzeki Kalmius, płynącej przez obwód doniecki. Zakład, położony między rzeką i brzegiem Morza Azowskiego, ma własny port przeładunkowy oraz rozbudowany system podziemnej komunikacji.

Decyzja o budowie przedsiębiorstwa zapadła w 1930 roku. Położenie geograficzne zakładu umożliwiło wykorzystanie transportu morskiego do dostarczania rudy żelaza. W ciągu roku powstały pierwsze hale i port. Dwa lata później Azowstal otrzymał pierwszą partię surówki - pisze BBC.

Wojna, rozpad ZSRR, prywatyzacja

W czasie drugiej wojny światowej, gdy do Mariupola zbliżała się linia frontu, część wyposażenia zakładu została wywieziona na Ural. Wojska niemieckie zdobyły miasto w październiku 1941 roku, przed wycofaniem się we wrześniu dwa lata później wysadziły baterie koksownicze i piece martenowskie.

W 1996 roku huta Azowstal została sprywatyzowana i weszła do grupy Metinvest należącej do Rinata Achmetowa, biznesmena i byłego posła do ukraińskiego parlamentu z listy Partii Regionów obalonego prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza.