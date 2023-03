To miała być propagandowa wizyta Putina w Mariupolu. Padły okrzyki "to nieprawda i wszystko na pokaz!"

Rosyjskie propagandowe media opublikowały nagranie pokazujące Władimira Putina w okupowanym Mariupolu. Przywódca Rosji rozmawiał z mieszkańcami miasta, w pewnym momencie w tle padają okrzyki: "to wszystko nieprawda, to wszystko na pokaz!". Nagranie było opublikowane także na stronie Kremla, ale już zostało usunięte.

W trakcie tej rozmowy nieoczekiwanie słychać z daleka głos kobiety krzyczącej: "To wszystko nieprawda! To wszystko jest na pokaz!". Po tych słowach widać, jak rosyjski wicepremier Marat Chusnullin i inni ludzie stojący za plecami Putina odwracają się, usiłując zorientować się, skąd dochodzi głos.

Okrzyki kobiety słychać jednak na wideo opublikowanym na kanałach Telegram przez ukraińskie, a także rosyjskie agencje, w tym propagandową RIA Nowosti. Rozlegają się zaraz po pytaniu, "czy tutaj mieszkacie?", które Putin kieruje do rozmówców. Jedna z uczestniczek rozmowy, odpowiadając na pytanie przywódcy, czy podoba im się w tym miejscu, odpowiedziała: "bardzo, to mały kawałek raju, który tutaj mamy" - cytuje jej słowa niezależny portal Meduza.

Rosyjska sekcja Radia Swoboda podała, że Kreml nie skomentował incydentu z okrzykami, a na niektórych kanałach Telegram nagranie to pojawiło się częściowo bez dźwięku.

Rejon odbudowany wśród ruin

Doradca ukraińskiego mera Mariupola Petro Andriuszczenko powiedział BBC, że domy mieszkalne, które pokazano Putinowi, to nieduży odbudowany rejon wśród ruin, w jakie obrócono okupowane obecnie miasto. Władze ukraińskie zwracały uwagę, że Putin pojawił się w Mariupolu w nocy. "Ciemności pozwalają (Putinowi) podkreślić to, co chce pokazać, a także ukryć przed wścibskimi spojrzeniami miasto całkowicie zniszczone przez jego armię" - napisało na Twitterze ministerstwo obrony Ukrainy.