Intensywne walki w Mariupolu. Władze publikują nagranie przedstawiające zniszczenia w mieście

W Mariupolu trwają intensywne walki, Rosjanie rzucają do akcji dodatkowe siły - poinformowały władze miasta, o które od blisko dwóch miesięcy toczy się bitwa. "Budynki na wylot przestrzelone, zabici pod gruzami. Tak według okupanta wygląda 'wyzwolenie'" - napisała mariupolska rada miejska w serwisie Telegram, publikując nagranie ze zniszczonego miasta. Doradca mera Petro Andriuszczenko przekazał, że agresorzy planują od poniedziałku zamknąć miasto, uniemożliwiając wjazd i wyjazd.

Doradca mera Mariupola Andriuszczenko poinformował, że w mieście trwają intensywne walki, a Rosjanie kierują do szturmu więcej wojska. "Pojawienie się bombowców [Tupolew] świadczy o zamiarach rozpoczęcia ataku na twierdzę Azovstal oraz port po zrzuceniu wysokowydajnych bomb takich jak FAB-3000 i inne" – napisał Andriuszczenko we wpisie na Telegramie.

Mariupol. "Budynki na wylot przestrzelone, zabici pod gruzami"

Ukraińskie władze: Rosjanie planują zamknąć Mariupol

Petro Andriuszczenko przekazał także, że w Mariupolu "proceder filtracji nabrał maksymalnych rozmiarów". Obozy i punkty filtracyjne to miejsca, gdzie mężczyźni są drobiazgowo przesłuchiwani, sprawdzane są ich telefony.

Od 5 do 10 procent mężczyzn "nie przechodzi filtracji" i jest wywożonych do Dokuczajewska i Doniecka, ich dalszy los nie jest na razie znany - napisał w serwisie Telegram.

W tym czasie ma być przeprowadzona filtracja wszystkich mężczyzn, którzy pozostali w mieście. Zostaną przewiezieni do Nowoazowska. Część osób ma być zmobilizowana do rosyjskiego korpusu okupacyjnego, inni mają być zmuszeni do oczyszczania gruzów, a osoby uznane za "podejrzane" mają być izolowane - przekazał Andriuszczenko.