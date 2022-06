Mariupol. Doradca mera: starsze osoby muszą jeść spleśniały chleb i mieszkać w ruinach

Lojalny wobec władz w Kijowie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko przekazał, że Rosjanie kończą oferowanie "pomocy humanitarnej" dla mieszkańców okupowanego przez nich Mariupola. Od piątku wsparcie mają otrzymywać tylko "osoby niezdolne do pracy", ale pracy - poza uprzątaniem gruzu, przy którym pracuje 900 osób - nie ma.

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko napisał, że "otwarte pozostaje pytanie, w jaki sposób mają przeżyć pozostali ludzie". "Nawet, gdy pomoc humanitarna jest teoretycznie dostępna, starsze osoby muszą jeść spleśniały chleb i mieszkać w ruinach. Życie w Mariupolu to dla Ukraińców prawdziwe średniowieczne getto" - oświadczył.

"(To wszystko dzieje się - red.) w Mariupolu, gdzie większość mieszkańców nie ma dostępu ani do wody pitnej, ani do technicznej. W mieście, w którym nawet publiczny prysznic jest męczarnią, na którą wyznacza się każdej osobie 10 minut. (Najeźdźcy - red.) wyleją hektolitry wody tam, gdzie prawie nie ma już życia. Współczesny surrealizm. Nawet wyobraźnia Salvadora Dali ustępuje rzeczywistym działaniom rosyjskich okupantów" - ocenił Andriuszczenko.