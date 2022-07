"Morskie szabrownictwo Rosji wznowione". Doradca mera Mariupola: szykują się do wywozu kradzionego zboża

Rosjanie przygotowują się do wznowienia wywozu kradzionego zboża - napisał w poniedziałek Petro Andriuszczenko, doradca mera okupowanego Mariupola. Opublikował filmik, na którym widać konwój ciężarówek. Według Andriuszczenki, pojazdy dotarły do Mariupola od strony Doniecka i kierują się do portu.