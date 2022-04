Brytyjskie ministerstwo obrony: obrona Mariupola spowalnia postępy Rosji gdzie indziej

Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało, że zacięty opór ukraiński w Mariupolu wymusił przekierowanie tam przez Rosję dodatkowych sił, co spowolniło jej postępy w innych miejscach, ale też powoduje ogromne zniszczenia w mieście. "Zorganizowany ukraiński opór wystawił na ciężką próbę siły rosyjskie i wymusił przekierowanie ludzi i materiałów, co spowolniło postępy Rosji w innych miejscach" - napisano. "Celowanie w zaludnione obszary Mariupola jest zbieżne z podejściem Rosji do Czeczenii w 1999 roku i Syrii w 2016 roku" - zaznaczono.