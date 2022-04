Dziennikarz "Superwizjera" Bertold Kittel o reportażu "Oblężenie Mariupola. Ocaleni ze zniszczonego miasta"

Wydawałoby się, że nie można wyjechać bez dziecka, które zostało gdzieś w ruinach, ale niestety sytuacja w Mariupolu jest tak skomplikowana, tak dramatyczna, że naprawdę ludzie czasem wbrew własnej woli, nie mając innego wyjścia, uciekają do pierwszego bezpiecznego miejsca. Potem przeszukują rejestry wywiezionych do różnych miejsc, starają się odnaleźć na przykład swoje małe dzieci - powiedział w TVN24 Bertold Kittel. Dziennikarz "Superwizjera" opowiadał o reportażu "Oblężenie Mariupola. Ocaleni ze zniszczonego miasta".

Reportaż "Superwizjera" "Oblężenie Mariupola. Ocaleni ze zniszczonego miasta" to historie ocalonych z trudnego do opisania piekła, a także tych, którzy znaleźli w sobie siłę, aby im pomóc. Materiał będzie można obejrzeć w sobotę o godzinie 20 w TVN24, a także w TVN24 GO.