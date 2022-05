Śledztwo AP w sprawie ataku na teatr w Mariupolu. Agencja o dwukrotnie wyższej liczbie ofiar niż sądzono

Dochodzenie przeprowadzone przez dziennikarzy Associated Press wykazało, że atak na teatr w Mariupolu był znacznie bardziej tragiczny w skutkach niż sądzono. Według AP w rosyjskim nalocie zginęło nawet 600 osób. To prawie dwukrotnie więcej niż pierwotny bilans, podany przez ukraińskie władze. Wiele osób, które przeżyły atak, twierdzi, że ofiar było jeszcze więcej. Agencja oparła swoje szacunki na relacjach świadków i analizie sytuacji w teatrze przed bombardowaniem.

Associated Press przeprowadziło dochodzenie, z którego wynika, że atak "spowodował faktycznie znacznie więcej ofiar śmiertelnych niż sądzono". Agencja szacuje, że w budynku teatru i przed nim zginęło nawet 600 osób. Associated Press rozmawiała z 23 świadkami - ludźmi, którzy przeżyli bombardowanie i ratownikami. Dziennikarze AP wzięli też pod uwagę relacje osób, które opisały, jak zorganizowano życie w budynku teatru - zamienionym na schron dla cywilów - i w jakich pomieszczeniach chronili się ludzie.

Teatr-schron. "Codziennie przychodziło coraz więcej osób"

"Codziennie przychodziło coraz więcej osób, które lokowały się w korytarzach. Grupa 16 mężczyzn utworzyła komitet ds. bezpieczeństwa, by pilnować wejścia frontowego" - relacjonuje AP. Według agencji do 15 marca w budynku stłoczyło się już około 1200 osób. Jak opisuje AP, ludzie "spali w pokojach biurowych, w korytarzach, lożach i piwnicy", byli w holach, garderobach i siedzieli na widowni. Ludzie nie spali jednak na scenie - na niej, pod kopułą, trzymano przyniesione koty i psy.

Świadkowie opowiedzieli AP, że wszystkie nowe osoby przybywające do gmachu były rejestrowane przy wejściu. Przybysze dostawali tam coś, co było w Mariupolu wielką rzadkością: gorącą herbatę.

Rosyjski nalot na teatr

Do rosyjskiego nalotu doszło 16 marca około godz. 10 rano. Bomba spadła wprost na scenę i kuchnię polową. AP opisuje relacje kilku świadków, którzy znaleźli się w pobliżu. Wśród nich - Marii Kutniakowej, której rodzina i sąsiedzi przyszli rano, by schronić się w teatrze. Wówczas - jak wynika z ich słów - parter teatru był już zapełniony, tak samo jak pierwsze i drugie piętro. Rodzina Kutniakowów znalazła wolne miejsce na trzecim piętrze, obok okna. Było ono ogromne, co stwarzało zagrożenie zasypania szkłem w razie ostrzału. Jednak tylko to miejsce obok okna było wolne, a więc Kutniakowowie je zajęli. Maria powiedziała AP, że obeszła cały budynek w poszukiwaniu wolnego miejsca i że sale były pełne ludzi.