Twierdzi, że Mariah Carey ukradła mu tytuł piosenki "All I Want for Christmas is You". Żąda 20 milionów dolarów

Piosenkarka Mariah Carrey została pozwana o naruszenie praw autorskich. Chodzi o jej świąteczny hit "All I Want for Christmas is You". Utwór został nagrany w 1994 roku. Piosenkarz i tekściarz Andy Stone twierdzi, że jest współautorem piosenki o tym samym tytule, która powstała pięć lat wcześniej - pisze BBC.

"All I Want for Christmas is You" to jeden z najbardziej znanych świątecznych utworów wszechczasów i obowiązkowa pozycja na każdej bożonarodzeniowej playliście. Od czasu pojawienia się na albumie "Merry Christmas" w 1994 roku piosenka trafiła na szczyt list przebojów w wielu krajach. W serwisie Spotify odtworzono ją aż miliard razy. Jak pisze BBC, do 2017 roku Carey zarobiła na niej ponad 60 milionów dolarów.

Oskarżenia o kradzież tytułu

Andy Stone, który występuje pod pseudonimem Vince Vance z zespołem Vince Vance and the Valiants żąda od piosenkarki 20 milionów dolarów odszkodowania. Piosenkarz twierdzi w pozwie, że Mariah Carey, a także współautor jej świątecznego hitu Walter Afanasieff i wytwórnia płytowa Sony Music Entertainment osiągnęli "niezasłużone zyski" z piosenki. Jego zdaniem "świadomie, umyślnie i celowo" naruszyli jego prawa autorskie.

Stone podkreśla, że nigdy nie wydał zgody na wykorzystanie jego utworu w jakimkolwiek celu, w tym "stworzenia dzieła pochodnego". BBC zaznacza, że mimo wspólnego tytułu obie piosenki brzmią zupełnie inaczej, ale Stone uważa, że "Mariah Carey wywołała zamieszanie i nie poprosiła go o zgodę".

Jak zwraca uwagę BBC, nie jest jasne, dlaczego pozew został złożony dopiero teraz, 28 lat po wydaniu albumu "Merry Christmas". Jak wynika z dokumentu złożonego w sądzie przez Stone’a, jego prawnicy po raz pierwszy skontaktowali się z Carey w ubiegłym roku, ale "nie byli w stanie dojść do żadnego porozumienia".

Do momentu publikacji tego artykułu piosenkarka nie odniosła się publicznie do tych zarzutów.

BBC zauważa, że "nie ma nic niezwykłego w tym, że różne piosenki mają ten sam tytuł". Jak dodaje, na stronie internetowej amerykańskiego Urzędu ds. Praw Autorskich widnieje pod hasłem "All I Want for Christmas is You" widnieje 177 pozycji.

