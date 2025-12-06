Logo strona główna
Świat

Żyje w ukryciu, ale pojawi się w Norwegii. "Nie możemy powiedzieć nic więcej"

Maria Corina Machado
Jak zareagowała Maria Corina Machado, słysząc, że została noblistką? "Brak mi słów"
Źródło: TVN24/The Nobel Prize
Maria Corina Machado, laureatka tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla planuje osobiście odebrać to wyróżnienie na uroczystości w Oslo. Obecnie ukrywa się w Wenezueli przed reżimem Nicolasa Maduro, któremu się przeciwstawia.

Wenezuelska opozycjonistka Maria Corina Machado, która żyje w swym własnym kraju w ukryciu, uda się w przyszłym tygodniu do Oslo, by odebrać Pokojową Nagrodę Nobla - powiedział agencji prasowej AFP dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego.

- Kontaktowałem się tej nocy z panią Machado i potwierdza ona, że będzie w Oslo na uroczystości wręczenia Nagrody - przekazał dyrektor Kristian Berg Harpviken. - Biorąc pod uwagę sytuację w sferze bezpieczeństwa, nie możemy powiedzieć nic więcej ani o terminie, ani o sposobie jej przyjazdu - dodał.

forum-1054272074 (1)
Frustracja, strach i niepewność, co będzie. "Staramy się żyć dalej"
Admirał Frank Bradley stanął przed Kongresem USA
Padł rozkaz "zabić ich wszystkich"? "Jedna z najbardziej niepokojących rzeczy, jakie widziałem"
Nicolas Maduro
Zaskakujące słowa prezydenta Wenezueli

Nagroda Nobla i napięcia na linii USA-Wenezuela

Norweski Komitet Noblowski ogłosił 10 października, że laureatką Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 rok została Maria Corina Machado "za swą niestrudzoną działalność w obronie demokratycznych praw narodu wenezuelskiego oraz walkę ludu Wenezueli o sprawiedliwe i pokojowe przeobrażenia w celu przejścia od dyktatury do demokracji".

Jak argumentowano w uzasadnieniu przyznania nagrody, jest to "kobieta, która podtrzymuje płomień demokracji w obliczu narastającej ciemności" oraz "uosabia nadzieję na inną przyszłość, w której podstawowe prawa obywateli są chronione, a ich głosy są słyszane". Komitet Noblowski nazwał ją "jednym z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej w Ameryce Łacińskiej w ostatnich czasach".

Donald Trump niedługo po ogłoszeniu tej decyzji poinformował, że rozmawiał przez telefon z laureatką. - Zadzwoniła do mnie i powiedziała: "Przyjmuję to na cześć pana, bo pan naprawdę na to zasłużył". To bardzo miłe. Nie powiedziałem, żeby mi oddała nagrodę, ale sądzę, że mogła. Była bardzo miła - opowiadał prezydent USA.

Kilka dni później wenezuelskie władze poinformowały, że zamykają swoją ambasadę w Norwegii, a otworzą nowe w Burkinie Faso i Zimbabwe. Agencja prasowa Reuters zwróciła uwagę, że to kraje bardziej zbliżone do Rosji

W ostatnich tygodniach napięcia między USA i Wenezuelą rosną, gdyż Biały Dom oskarża reżim Nicolasa Maduro o związki z przemytnikami narkotyków. Kilka dni temu Reuters poinformował o szczegółach rozmowy telefonicznej amerykańskiego prezydenta z wenezuelskim dyktatorem, do której doszło 21 listopada. Donald Trump powiedział Nicolasowi Maduro, że ma on tydzień na ucieczkę z kraju wraz z rodziną, odmawiając jednak amnestii dla niego i jego ludzi - twierdzi agencja. W dniu wygaśnięcia rzekomego terminu, 28 listopada, Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą.

Pilot myśliwca F/A-18E Super Hornet na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad
Maciej Michałek
Donald Trump i Pete Hegseth
"Wiemy, gdzie mieszkają". Trump grozi "atakami na lądzie"
Nicolas Maduro
Wenezuela straciła dwóch kolejnych sojuszników. Kto jej został? 

Kim jest Maria Corina Machado

Machado ma 58 lat, urodziła się w Caracas i z zawodu jest inżynierem przemysłowym. Obecnie jest liderką demokratycznej opozycji w Wenezueli. W 2023 roku zdobyła ponad 90 proc. głosów w prawyborach bloku opozycyjnego i według sondaży pokonałaby Nicolasa Maduro w uczciwych wyborach. Głosowanie było zaplanowane na lato 2024 roku. Wenezuelskie sądy nałożyły na nią jednak zakaz sprawowania funkcji publicznych. Ostatecznie w wyborach prezydenckich pod koniec lipca jako kandydat opozycji wystartował Edmundo Gonzalez Urrutia i - według Machado oraz jej współpracowników - zdecydowanie wygrał głosowanie. Według oficjalnych wyników zwyciężył jednak Maduro, choć nie przedstawiono na to żadnych dowodów.

Machado jest założycielką organizacji pozarządowej Súmate, w ramach której - jak podkreślił Komitet Noblowski - "już ponad 20 lat temu opowiedziała się za wolnymi i uczciwymi wyborami". Od tego czasu przez lata działała na rzecz wolności narodu wenezuelskiego - podkreślono.

W zeszłym roku Machado zmuszona została żyć w ukryciu z powodu represji politycznych. Mimo poważnego zagrożenia zdrowia i życia nie wyjechała jednak ze swojego kraju, co nazwano "wyborem, który zainspirował miliony ludzi". Reuters przypomina, że pojawiła się publicznie podczas styczniowego protestu przed inauguracją prezydentury Maduro i została wtedy na krótko zatrzymana.

Maria Corina Machado i Edmundo Gonzalez Urrutia (zdjęcie z 30 lipca 2024 r.)
Maria Corina Machado i Edmundo Gonzalez Urrutia (zdjęcie z 30 lipca 2024 r.)
Źródło: PAP/EPA/RONALD PENA R

Machado ma już na swoim koncie dwie inne prestiżowe nagrody: imienia Vaclava Havla i Andrieja Sacharowa. Obie otrzymała w ubiegłym roku. Ponadto w 2019 roku otrzymała Nagrodę Wolności przyznawaną przez Międzynarodówkę Liberalną (LI), organizację skupiającą partie o profilu liberalnym.

58-letnia Machado jest pierwszą laureatką Pokojowej Nagrody Nobla pochodzącą z Wenezueli. Według Komitetu Noblowskiego spełniła wszystkie kryteria określone w testamencie Alfreda Nobla dotyczące wyboru laureata: zjednoczyła opozycję w swoim kraju, nigdy nie zawahała się w sprzeciwie wobec militaryzacji społeczeństwa wenezuelskiego i niezmiennie popierała pokojowe przejście do demokracji.

pc

Czy to: "kochani, za chwilę uderzę"? Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli

Autorka/Autor: fil/ToL

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

