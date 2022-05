Liderka Pussy Riot wyjechała z Rosji, CNN wyznała, dlaczego. "Świat widzi, kim są ci maniacy"

We wtorek media poinformowały, że po latach aktywizmu i krytykowania rządów Władimira Putina liderka Pussy Riot w przebraniu dostarczycielki pizzy uciekła w kwietniu z Rosji i przez Białoruś udała się na Litwę. Przed opuszczeniem kraju karę aresztu domowego zmieniono jej na zesłanie do kolonii karnej.

"Świat widzi, kim są ci maniacy"

- Powiedzmy, że w Rosji zwracali na mnie uwagę - tłumaczyła. - Poza aresztowaniem miałam na sobie elektroniczną bransoletkę, która jest o wiele straszniejsza niż zwykłe więzienie. To sposób, by nauczyć ludzi, że mają być czujni - mówiła. Podkreśliła, że nienawidzi cenzury. - To jest dla mnie straszniejsze niż zwykłe więzienie. Ale tak czy inaczej, teraz to tylko teatr. Będę występować ze sztuczną bransoletką - powiedziała Alochina.