"Kraje, które najwięcej dorzucają do budżetu, będą pilnować, żeby warunkowość była wprowadzona"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiając w Parlamencie Europejskim swoją wizję Europy zaznaczyła, że w Unii Europejskiej nie ma miejsca na "strefy wolne od LGBT" . - Nie spocznę w wysiłkach na rzecz budowy unii równości, gdzie wszyscy mogą być tym, kim naprawdę są - bez obawy przed oskarżeniami lub dyskryminacją, bo bycie sobą to nie jest ideologia. To jest tożsamość i nikt nie może nikomu tego zabrać - mówiła.

Podobnie kilka dni wcześniej mówiła wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova, która podczas debaty w Parlamencie Europejskiej na temat łamania przez Polskę praworządności ostrzegła, że środki unijne nie trafią do Polski w przypadku naruszeń podstawowych praw grup osób LGBTI . Jej zdaniem dobrze się stało, że fundusze Unii Europejskiej nie trafiły do polskich gmin, które podjęły uchwały wymierzone w społeczność LGBT.

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda przyznał w rozmowie z Jackiem Stawiskim w "Faktach o Świecie" w TVN24 BiS, że mechanizm połączenia wypłaty środków z Unii Europejskiej z przestrzeganiem praworządności jest dopracowywany. – Skoro są większe pieniądze, to jest więcej rygorów przy ich przyznawaniu i oglądaniu, jak to będzie wykorzystywane. Są dwa rodzaje warunkowości. Jedna warunkowość ekonomiczna, bo nie jest tajemnicą, że kilka bogatszych krajów nie było zachwyconych z tak szczodrego budżetu i one bardzo dbały i będą nadal pilnowały, żeby ekonomiczna warunkowość, gotowość do wdrażania śmiałych reform gospodarczych, była warunkiem – powiedział.