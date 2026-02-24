Logo strona główna
Świat

"Nie byliśmy dobrze przygotowani". Biernacki: Błaszczak powinien się wstydzić

Mariusz Błaszczak
Biernacki: za czasów ministra Błaszczaka nie byliśmy za dobrze przygotowani na godzinę W
Źródło: TVN24+
Po zakończeniu wojny w Ukrainie będziemy mieli około pięć, sześć lat na przygotowania przed rosyjskim zagrożeniem. Musimy się dozbrajać, żeby wojny nie było - mówił w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ poseł Marek Biernacki. Uzasadniał też konieczność skorzystania z unijnego programu SAFE.

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były minister sprawiedliwości i szef sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marek Biernacki w czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę mówił w podcaście "News Michalskiego", że Polsce też grozi w tej dekadzie rosyjska agresja.

Biernacki o Błaszczaku: powinien się wstydzić

- Musimy się z tym liczyć, musimy zrozumieć filozofię polityki rosyjskiej - dodał. Jak argumentował gość Patryka Michalskiego, "Rosjanie całą doktrynę swojego państwa zbudowali o politykę wojenną, militarną". - Po zakończeniu konfliktu [w Ukrainie - red.] będziemy mieli około pięciu, sześciu lat, żeby się przygotować na rosyjskie zagrożenie - przestrzegał Biernacki.

Jak przekonywał polityk, dlatego "musimy się dozbroić, budować zaplecze logistyczne, żeby wojny nie było". - Mamy krótki okres, żeby armię zbudować. Nie byliśmy za dobrze przygotowani za czasów ministra [obrony w rządzie PiS Mariusza - red.] Błaszczaka na godzinę "W". Tylko to mogę powiedzieć. Pan minister Błaszczak powinien się wstydzić za to, jak pracował i co teraz mówi - zaznaczył.

Dopytywany o to, czy Błaszczak nie przygotował Polski na wypadek wojny, Biernacki odpowiedział, że więcej nie zamierza powiedzieć, a "decydenci państwa polskiego powinni zapoznać się z raportami Najwyższej Izby Kontroli na ten temat", które są "jednoznaczne".

"Pan mówi bzdury". Spięcie o listę zakupów z programu SAFE
Program SAFE. "Czy o wszystkim musimy informować Rosjan?"

Marek Biernacki w kontekście dozbrajania polskiej armii był też pytany o zasadność programu SAFE. Jak podkreślił, jest to "otwarcie linii kredytowej na bardzo korzystnych warunkach", które w innym wypadku nie byłyby dostępne dla Polski. Stwierdził przy tym, że dziwi się postawie polityków PiS i powiedział, że nie wierzy, aby prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę ustawę w tej sprawie.

Prowadzący program Patryk Michalski przywołał argumentację Jarosława Kaczyńskiego, według którego program SAFE ma służyć przede wszystkim interesom Niemiec. Biernacki przekonywał, że na ten moment "podpisujemy kontrakty czy listy intencyjne z na przykład firmami angielskimi czy norweskimi", a do tego "nastawiamy się na technologię i chcemy inwestować w polski przemysł".

Poseł obalał też twierdzenia o możliwości zablokowania unijnych środków przez Komisję Europejską za pomocą mechanizmu warunkowości, na tej samej zasadzie co przy Krajowym Planie Odbudowy. - Tu chodzi o antykorupcję, przepisy antykorupcyjne - przekonywał.

Pytany o scenariusz, w którym prezydent wetuję ustawę w sprawie SAFE, Marek Biernacki stwierdził, że "ten instrument będzie też funkcjonował, tylko będzie na gorszych warunkach finansowych". Jak uzupełnił, będą to "spore różnice".

Zdaniem gościa TVN24+ lista zakupów sprzętu nie powinna być jawna. - Czy o wszystkim musimy informować Rosjan? (...) Nie, ponieważ po tych celach można zobaczyć, jaką doktrynę prezentujemy, jak się przygotowujemy i w jak jesteśmy przygotowani do potencjalnego konfliktu - argumentował Marek Bierancki.

Opracował Sebastian Zakrzewski/ads

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

