Świat

Rubio: Stany Zjednoczone głęboko cenią partnerstwo z Polską

Marco Rubio
Marco Rubio przyjeżdża na spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7
Źródło: Reuters
Sekretarz stanu USA Marco Rubio pogratulował Polakom z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Jak napisał w oświadczeniu, Stany Zjednoczone głęboko cenią partnerstwo z Polską i oczekują kolejnych wspólnych osiągnięć w najbliższej przyszłości.

W komunikacie Departamentu Stanu z okazji polskiego Święta 3 Maja sekretarz Marco Rubio złożył Polakom gratulacje. Przypomniał, że polska konstytucja z 1791 roku była pierwszą nowoczesną ustawą zasadniczą w Europie.

Jak napisał Rubio, Konstytucja 3 Maja dowodzi polskiego zaangażowana w demokrację, wolność i suwerenność narodową.

Podkreślił, że "polscy obrońcy wolności" są częścią historii USA od samego jej początku. Chociaż nie wymienił nikogo z nazwiska, można domyślać się, że chodzi o Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszko, którzy walczyli w wojnie o niepodległość Ameryki.

Wspólna historia i praca

"Stany Zjednoczone głęboko cenią swoje partnerstwo z Polską, które obejmuje silną i rozwijającą się współpracę w zakresie obronności, handlu i bezpieczeństwa energetycznego" - czytamy w oświadczeniu.

"Obchodząc 235. rocznicę historycznej konstytucji Polski, świętujemy naszą wspólną historię i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych wspólnych osiągnięć w nadchodzących latach" - napisał Rubio.

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku konstytucji. Dokument ten był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej.

Konstytucja 3 maja była próbą zreformowania państwa po I rozbiorze (1772). Zmniejszała wpływy magnaterii, centralizowała państwo, a także wzmacniała władzę wykonawczą. Nie zdołano jednak wprowadzić jej w życie, ani zatrzymać kolejnych rozbiorów.

