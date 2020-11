To jest totalnie subiektywne podejście Wron do Stanów Zjednoczonych - mówił w poranku "Wstajesz i weekend" korespondent "Faktów TVN" w USA Marcin Wrona, który wraz ze swoimi dziećmi napisał książkę "Wroną po Stanach".

Jak mówił w poranku "Wstajesz i weekend" Wrona, "początkowo nie chciało mu się wierzyć, że uda się namówić i Maję, i Janka, do tego, żeby siedli do klawiatury i faktycznie coś napisali". - Tymczasem Janek dzisiaj chodzi z dumą po domu i mówi "napisałem prawdziwą książkę" - opowiadał Wrona.

Korespondent "Faktów TVN" w USA przyznał, że kluczem doboru miejsc i stanów, które opisali w książce, były ich własne subiektywne odczucia. - Opisujemy to, co nam się chciało opisać. Po prostu to, co nam się podobało - mówił. - Stwierdziliśmy, że odrzucamy wszystkie klucze, które były wielokrotnie wykorzystywane, jak chociażby podróż wschód-zachód, podróż historyczną drogą numer 66 albo podróż wzdłuż jednego czy drugiego wybrzeża - mówił Wrona.