Manifestacja w Paryżu przebiega spokojnie. "Przekaz jest tutaj cały czas jasny, mocny i spokojny"
Demonstracja w Paryżu rozpoczęła się po godzinie 14. Pierwotnie miała się odbyć na Placu Bastylii, ale władze nie wyraziły na to zgody i zaproponowały alternatywną trasę.
Związki zawodowe, które są organizatorami demonstracji, nie zdołały zakwestionować tej decyzji i ogłosiły w południe, że zgodziły się na nową trasę. Zapanował chaos, ponieważ część demonstrantów pojawiła się już na Placu Bastylii. Po pewnym czasie policja nakazała im rozejście się. Nie doszło do starć.
Ostatnie protesty we Francji mają tło socjalne, dotyczą kosztów życia i wydatków na szkolnictwo. - Przekaz jest tutaj cały czas jasny, mocny i spokojny. Ci ludzie chcą żyć godnie, na poziomie, chcą się edukować tak, jak do tego we Francji przywykli - powiedział nasz reporter Tomasz Kanik, który był w sobotę w Paryżu.
- To jest pokojowa, spokojna manifestacja, energetyczna, pełna krzyku, haseł, ale nie ma tu agresji - zrelacjonował Kanik.
Służby w gotowości, są zatrzymani
W minioną sobotę w wielu miastach Francji doszło do zamieszek. Atakowane były budynki publiczne, rabowano punkty handlowe. W obawie przed powtórzeniem się tych wydarzeń władze zapowiedziały, że 24 października i w następnych dniach zezwolone będą tylko demonstracje organizowane przez związki zawodowe.
Tego dnia rano szef MSW Francji Laurent Nunez ostrzegł, że oczekuje pojawienia się grup, które będą "próbowały wywołać incydenty" i atakować sklepy, instytucje i policjantów. MSW zapowiedziało zmobilizowanie w całym kraju 70 tysięcy funkcjonariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
W sobotę Nunez poinformował, że od rana do godziny 13 we Francji zatrzymano 135 osób po prewencyjnych przeszukaniach, które ujawniły między innymi petardy i inne tego typu przedmioty. "Obecnie sytuacja w Paryżu jest spokojna" - przekazała około południa prefektura policji w stolicy.
Tymczasem w Lyonie przed południem policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć uczestników niedozwolonego zgromadzenia. Niespełna 10 osób zatrzymano w Nicei, gdzie wszelkie demonstracje w sobotę zostały zakazane. Na żadną demonstrację nie zezwolono też w Nancy, Caen i Montpellier - w tych miastach aktywiści odwoływali się od zakazów, ale ich skargi zostały odrzucone.