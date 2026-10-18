Świat Rosyjskie drony uderzyły w budynek polskiej firmy na Wołyniu. W piątek zginęła tam jedna osoba Oprac. Tomasz Mikulicz |

Maniewicze w Ukrainie. Drony ponownie uderzyły w budynek polskiej firmy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Polko Group

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do ataku doszło w niedzielę około godz. 6.30. Drony ponownie trafiły w budynek spółki Ahrofrukt LTD w Maniewiczach w Ukrainie. To firma z polskim kapitałem, mieści się w obwodzie wołyńskim, około 100 kilometrów od granicy z Polską.

Na razie nie ma informacji o ofiarach czy poszkodowanych. To kolejny atak na to przedsiębiorstwo.

Drony uderzyły w budynek spółki Ahrofrukt LTD Źródło zdjęcia: Polko Group

W piątek jedna osoba zginęła

W piątek w wyniku uderzenia jedna osoba zginęła a osiem zostało rannych.

Sławomir Polkowski, współwłaściciel Polko Group, z którą powiązane jest zaatakowane przedsiębiorstwo Ahrofrukt LTD, mówił w piątek, że do ataku doszło około godz. 8 czasu lokalnego (godz. 9 w Polsce) - w momencie, gdy w zakładzie przebywała tylko część pracowników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Drony uderzyły w Petersburg. Płonie terminal naftowy

Współwłaściciel firmy: uderzenia w Kijowie, Czernihowie, Szostce

Zauważył, że podobne tragedie dotykają wiele regionów w Ukrainie.

- To już są kolejne uderzenia z ich (rosyjskiej – przyp. red.) strony. Były już w Kijowie, Czernihowie, czy wcześniej w Szostce. Obiekty chłodnicze czy inne też bywają celem. No i niestety istnieje prawdopodobieństwo, że oberwie się każdemu - powiedział Polkowski.

Eksporter ekologicznych jagód

Polko Group działa w Ukrainie od 2001 roku, a odbiorcami jego produktów są m.in. obywatele Polski. Firma jest czołowym w Ukrainie eksporterem ekologicznych jagód.

Współpracuje z lokalnymi rolnikami, u których zakupuje plony z plantacji położonych m.in. w pięciu rejonach (powiatach) obwodu wołyńskiego.