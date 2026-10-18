Rosyjskie drony uderzyły w budynek polskiej firmy na Wołyniu. W piątek zginęła tam jedna osoba
Do ataku doszło w niedzielę około godz. 6.30. Drony ponownie trafiły w budynek spółki Ahrofrukt LTD w Maniewiczach w Ukrainie. To firma z polskim kapitałem, mieści się w obwodzie wołyńskim, około 100 kilometrów od granicy z Polską.
Na razie nie ma informacji o ofiarach czy poszkodowanych. To kolejny atak na to przedsiębiorstwo.
W piątek jedna osoba zginęła
W piątek w wyniku uderzenia jedna osoba zginęła a osiem zostało rannych.
Sławomir Polkowski, współwłaściciel Polko Group, z którą powiązane jest zaatakowane przedsiębiorstwo Ahrofrukt LTD, mówił w piątek, że do ataku doszło około godz. 8 czasu lokalnego (godz. 9 w Polsce) - w momencie, gdy w zakładzie przebywała tylko część pracowników.
Współwłaściciel firmy: uderzenia w Kijowie, Czernihowie, Szostce
Zauważył, że podobne tragedie dotykają wiele regionów w Ukrainie.
- To już są kolejne uderzenia z ich (rosyjskiej – przyp. red.) strony. Były już w Kijowie, Czernihowie, czy wcześniej w Szostce. Obiekty chłodnicze czy inne też bywają celem. No i niestety istnieje prawdopodobieństwo, że oberwie się każdemu - powiedział Polkowski.
Eksporter ekologicznych jagód
Polko Group działa w Ukrainie od 2001 roku, a odbiorcami jego produktów są m.in. obywatele Polski. Firma jest czołowym w Ukrainie eksporterem ekologicznych jagód.
Współpracuje z lokalnymi rolnikami, u których zakupuje plony z plantacji położonych m.in. w pięciu rejonach (powiatach) obwodu wołyńskiego.