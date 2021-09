"DGP" o możliwej prowokacji w czasie manewrów Zapad-21. Generał Waldemar Skrzypczak: historia zna takie przypadki

W czasie manewrów Zapad-21 żołnierze Białorusi mogą wkroczyć na kilka kilometrów w głąb Litwy - przekazał w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się między innymi na źródło w kwaterze głównej NATO. - Takiego działania wykluczyć nie należy i wydaje się, że to, co podają służby wywiadowcze jest bardzo mocno prawdopodobne – ocenił doniesienia dziennika generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych.

"DGP" o prowokacji w czasie manewrów Zapad-21. Generał Skrzypczak: bardzo prawdopodobne

- Będzie to zaplanowane działanie [Alaksandra - red.] Łukaszenki i [Władimira - red.] Putina. Dążą do prowokacji, chcą nas sprowokować do jakiejś reakcji niekontrolowanej, która może wywołać konflikt lokalny. Takiego działania wykluczyć nie należy i wydaje się, że to, co podają służby wywiadowcze jest bardzo mocno prawdopodobne – ocenił.