Przeleciał nad kilkoma krajami bez pozwolenia. Tajemniczy lot nad państwami Europy

Zapytaliśmy polskie Ministerstwo Obrony Narodowej , czy potwierdza, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i jakie działania w związku z tym zostały podjęte. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi od resortu.

Samolot porzucony na nieczynnym lotnisku

Jak donosi bułgarski portal Novinite.com, samolot został porzucony na zamkniętym pasie startowym lotniska Buhovți w pobliżu bułgarskiego miasta Targoviste. Znaleziono go przykrytego plandeką. Po załodze nie było śladu. Buhovți to - jak wskazuje portal - lotnisko cywilne, które od wielu lat pozostaje nieczynne.

Tajemniczy kupcy

- Nie wiem, z jakiego kraju pochodzili. Mogli to być Ukraińcy, może Rumuni lub Bułgarzy. Rozmawiałem z jednym z nich po rosyjsku. Ale nie znam nazwiska żadnego z tych mężczyzn, nie interesowało mnie to - powiedział w rozmowie z LRT były właściciel maszyny. - Próbowałem sprzedać ten samolot od lat, nie miałem gdzie przechowywać, więc cieszę się, że ktoś go kupił. Nie pamiętam nazwy organizacji, która go kupiła - dodał.