Malta zapowiada złagodzenie prawa aborcyjnego. To jedyny kraj w Unii z całkowitym zakazem usuwania ciąży

Rząd Malty zaproponuje zmiany, które złagodzą obowiązujące w kraju prawo aborcyjne. Obecnie aborcja na Malcie jest całkowicie zakazana, ale władze chcą, by była możliwa w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki. To pokłosie sytuacji, w której amerykańskiej turystce odmówiono zabiegu usunięcia ciąży.

Premier Malty: To zmiany "pro-life"

W wywiadzie dla The Times of Malta kilka dni temu premier Robert Abela wyraził poparcie dla wprowadzenia poprawek do prawa aborcyjnego i określił je mianem "pro-life". Podkreślił jednak, że wyrażenie zgody na przerwanie zagrażających życiu matki ciąż nie jest równoznaczne z "dekryminalizacją aborcji". - To delikatna kwestia, która nie powinna być zmonopolizowana przez polityków. Społeczeństwo powinno prowadzić tę dyskusję - powiedział. Obecnie jednak większość obywateli Malty (61,8 proc.) jest całkowicie przeciwnych aborcji - podało BBC.