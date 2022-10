Bracia przyznali się do zabójstwa maltańskiej dziennikarki, sąd skazał ich na 40 lat więzienia

Bracia Alfred i George Degiorgio zostali skazani w piątek na 40 lat więzienia za zabójstwo maltańskiej dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii. Początkowo twierdzili, że są niewinni, ale w zamian za łagodniejszy wyrok przyznali się do zarzucanych im czynów.

To, co wydarzyło się w piątek, podczas rozpoczętego przed południem tego dnia na Malcie procesu braci Alfreda i George'a Degiorgio, oskarżonych o przeprowadzenie zamachu na życie dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii, agencja Reutera określiła jako "zaskakujący zwrot akcji". Początkowo mężczyźni twierdzili, że są niewinni, ale później zgodzili się przyznać do winy w zamian za łagodniejszy wyrok - 40 lat więzienia dla każdego z nich. W przypadku skazania w procesie groziło im dożywocie.