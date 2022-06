Małpia ospa zmieni nazwę. WHO szuka nowej

Sami badacze w opublikowanym online oświadczeniu zaproponowali nazwę hMPXV, nie wiadomo jeszcze jednak, czy WHO ją zaaprobuje. Cytowany przez agencję Bloomberg rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zgadza się jednak co do tego, że sformułowanie "małpia ospa" nie przystaje do rekomendacji WHO, by w dotyczącej chorób nomenklaturze unikać nawiązań do zwierząt lub regionów geograficznych, a także "kulturowych, społecznych, narodowych, regionalnych, zawodowych lub etnicznych grup".