Kolejne przypadki zakażenia małpią ospą w Anglii

O pierwszym przypadku zakażenia małpią ospą poinformowano 7 maja. W oświadczeniu podkreślono, że zakażony pacjent przyleciał niedawno na Wyspy Brytyjskie z Nigerii i trafił na leczenie do specjalistycznej jednostki do spraw chorób zakaźnych i izolacji w Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust w Londynie. Jego objawy to gorączka, ból głowy, mięśni i pleców oraz obrzęk węzłów chłonnych, dreszcze i wyczerpanie.