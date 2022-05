WHO: transmisja małpiej ospy może przyspieszyć w związku z letnimi imprezami

Pojawiająca się kolejnych krajach małpia ospa może się szybciej rozprzestrzenić przy okazji letnich festiwalów i imprez - ostrzegł Hans Kluge, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę. Wirus nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi, a do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez bliski kontakt z płynami ustrojowymi zainfekowanej osoby. Dyrektor WHO zauważył, że ostatnie przypadki zakażeń są "pod kilkoma względami nietypowe".